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Месец след наводнението в Струмяни: Бедственото положение приключва, възстановяването продължава

Месец след наводнението в Струмяни: Бедственото положение приключва, възстановяването продължава

Пострадалите семейства вече са получили и еднократна финансова помощ в размер на малко над 1000 евро

Месец след тежкото наводнение в община Струмяни пострадалите семейства постепенно възстановяват домовете си. Днес изтича обявеното бедствено положение, но отстраняването на щетите по обществената инфраструктура ще продължи дълго.

Един от най-сериозно засегнатите домове вече се укрепва. Ремонтира се покривът, извършват се дейности по заздравяване на сградата, а работата по вътрешните помещения продължава.

„Имаме голям напредък. И покривът се прави, имаме и бетониране, заздравяване на самата къща. Действа се много експедитивно“, разказа Соня, чийто дом пострада при бедствието.

Къщата все още не е готова за обитаване. След продължителното изсушаване на помещенията вече се боядисва, предстои и поставянето на нова подова настилка. Унищожените мебели все още не са заменени, но семейството е получило част от необходимата помощ.

„Доброволците, армията, пожарникарите – всички бяха много експедитивни и близо до нас“, каза Соня.

Най-неотложните дейности са приключили

Кметът на община Струмяни Емил Илиев заяви, че през изминалия месец са извършени основните спешни дейности – отводняването на засегнатите къщи и коригирането на речното корито, за да се осигури нормалното преминаване на водните количества.

„Разбира се, възстановяването ще продължи дълго време“, подчерта Илиев.

Вече са изготвени количествените сметки за нанесените щети. Предстои общината да определи кои дейности може да финансира със собствени средства и за кои ще бъде необходима държавна подкрепа.

„Дълго време ще бъде възстановяването. Но, слава Богу, както казах още на първия ден след потопа, няма жертви и се връщаме към нормалния ритъм на живота“, заяви кметът.

Пострадалите семейства вече са получили и еднократна финансова помощ в размер на малко над 1000 евро. По думите на Илиев възстановяването на частните имоти се подпомага както от държавата и общината, така и от частни дарители.

Сериозни щети по пътища, паркове и спортни обекти

Значителна по обем работа остава по възстановяването на обществената инфраструктура. Наводнението е нанесло щети на спортни съоръжения, паркове, пътната мрежа и уличното осветление.

Сред най-сериозно засегнатите обекти е стадион с изкуствена настилка. Съоръжението е било застраховано и вече е извършен оглед от застрахователите.

„Пътната инфраструктура, уличното осветление трябва да се възстановят – кабели, кутии на електрозахранването. Доста работа ще има занапред“, посочи Емил Илиев.

Месец след бедствието животът в засегнатите населени места постепенно се връща към обичайния си ритъм. Възстановяването на домовете и инфраструктурата обаче ще продължи, а местната власт подготвя и мерки за намаляване на риска от подобни наводнения в бъдеще.

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