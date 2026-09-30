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Съюзът на международните превозвачи настоява за пълно разследване на убийството на Филипов

Съюзът на международните превозвачи настоява за пълно разследване на убийството на Филипов
БТА

От съюза посочиха, че престъплението е тежък удар за сектора

Съюзът на международните превозвачи обяви, че убийството на Илиян Филипов е тежък удар за сектора.

От съюза настояха за бързо, пълно и безпристрастно разследване на убийството на Филипов, предава НОВА.

От организацията призоваха да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението и отговорните за него да понесат предвидената от закона отговорност.

Филипов е съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на Управителния му съвет.

„Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество“, заявиха от организацията.

От Съюза определят Филипов като една от разпознаваемите фигури в българския автомобилен транспорт. Те припомнят, че бизнесът му започва в малък мащаб, а впоследствие той изгражда ПИМК и разширява дейността си в международните превози.

Според организацията Филипов е допринесъл за развитието и позиционирането на българския транспортен бизнес извън страната. Колегите му го описват като предприемач със стратегическо мислене и мащаб, както и като партньор, ползващ се с доверие в сектора.

Управителният съвет на Съюза на международните превозвачи изрази съболезнования към семейството, близките, колегите и приятелите на Илиян Филипов.

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