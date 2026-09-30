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Южнокорейското разузнаване: Ким Чен-ун страда от „изключително затлъстяване“

Южнокорейското разузнаване: Ким Чен-ун страда от „изключително затлъстяване“
АП/БТА

Данните на тайните служби обаче показват, че макар да е застрашен от сериозни сърдечно-съдови заболявания, той се движи без видими проблеми и дори изкачва стълби с бързо темпо

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун страда от „изключително затлъстяване“, но въпреки това неговият организъм не дава признаци за заболявания. Тази информация сподели днес депутат от Южна Корея, цитирайки данни на разузнавателните служби в Сеул, предава агенция Франс прес.

Физическата форма на Ким, който от години пуши и е с наднормено тегло, е постоянен източник на международни анализи. Потенциалният риск от внезапна кончина на диктатора държи под напрежение региона заради притежаваните от Пхенян ядрени оръжия.

Според южнокорейския народен представител Йон Кун-йонг, държавният глава на КНДР „се смята за изключително затлъстял, с тегло над 140 кг“.

Данните на тайните служби обаче показват, че макар да е застрашен от сериозни сърдечно-съдови заболявания, той се движи без видими проблеми и дори изкачва стълби с бързо темпо. „Може да се смята, че няма никакви признаци за здравословни проблеми, като се има предвид внимателното наблюдение, което се осъществява от личния му медицински екип“, посочи още политикът.

Вълната от слухове за състоянието на Ким започна през 2020 г., когато той не се появи пред обществото в продължение на близо три седмици. Неговите предшественици – баща му Ким Чен-ир и дядо му Ким Ир-сен – имаха сходен начин на живот, бореха се с килограмите и бяха страстни пушачи, като и двамата си отидоха от този свят след инфаркт.

Гурме предпочитанията на севернокорейския лидер излязоха наяве благодарение на Пол Смарт, главен готвач в ханойския хотел „Метропол“. По време на историческата среща между САЩ и Северна Корея през 2019 г. той е готвил съвместно с личните шеф-готвачи на Ким. По думите му страстта на диктатора към скъпите деликатеси е в пълен разрез с мизерията и недостига на храна, в които живее населението на изолираната страна.

Преразказвайки споделеното от екипа на Пхенян, Смарт разкри: „Той обича хайвер, омари, наистина изискани продукти. Гъши дроб. Наистина обича да си доставя удоволствия“.

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