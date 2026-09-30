Евтим Милошев: Това е събитие, което се случва веднъж на 1000 години

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България е събитие, което се случва веднъж на 1000 години. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев пред журналисти.

"Изключително вълнуващо е, исторически момент и можем само да сме благодарни на съдбата, че сме съвременници на този исторически акт. След 1000 години цар Самуил си идва в България", каза Милошев.

Той отхвърли твърденията, че договореното с Гърция трябва да бъде разглеждано като търговска размяна. България ще предостави културни ценности, свързани с манастири в района на Серес, а в страната ни ще бъдат върнати останките на цар Самуил. Постигнатото споразумение беше обявено на 29 септември, като връщането е насрочено за 3 октомври.

"Това не е търговска сделка. Това е размяна на артефакти от наша страна и мощите на българския цар Самуил, което е безценно", подчерта министърът.

Милошев призова гражданите да се съберат в събота на площад "Княз Александър I" в София за посрещането на останките.

"Това е исторически момент. Нека поне за малко бъдем обединени", заяви той.

Министърът коментира и напрежението около ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка. По думите му основен ремонт на монумента не е извършван от началото на 80-те години и настоящите дейности се изпълняват съобразно законовите изисквания.

Милошев съобщи, че ще обсъди с ръководството на музея възможността обществото да бъде информирано регулярно със снимки и видеа за хода на ремонта. Той ще възложи и ежемесечни проверки от Главна дирекция "Инспекторат" към Министерството на културата.