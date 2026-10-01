60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско
Огънят е овладян около час след избухването му, предполага се, че е тръгнал от искра при работа с машина
Сеновал с около 60 тона слама се запали в кравеферма край хасковското село Конуш. Пожарът е избухнал около 14:50 часа в сряда.
По първоначална информация огънят вероятно е тръгнал от искра при работа с машина, съобщи кметът на Конуш Златко Латунов.
Пламъците са обхванали складираната в сеновала слама.
Около час след избухването на пожара огнището е било овладяно.
Към момента няма информация за пострадали хора или животни. Причините за възникването на огъня предстои да бъдат изяснени.