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Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести
АР/БТА

В Марсилия стотици младежи са обкръжили пожарна кола

Насилието по време на продължаващите ученически протести във Франция се засили. Днес бяха регистрирани нападение срещу училищен директор и палежи на учебни заведения, предаде Ройтерс.

Протестите са предизвикани от недостига на учители и друг персонал, както и от лошото състояние на училищната инфраструктура.

В Марсилия стотици младежи са обкръжили пожарна кола, изпратена да гаси пожар в гимназия „Сен-Екзюпери“, съобщиха от полицията.

По данни на властите протестиращи са принудили пожарникарите да напуснат автомобила, след което той е бил подпален.

Директорът на гимназия „Виктор Юго“ в града е бил нападнат и е получил наранявания, съобщиха от прокуратурата. Засега не са известни подробности за инцидента.

Палеж е регистриран и в гимназия „Нелсън Мандела“ в западния град Нант. Пожарът е бил овладян, няма пострадали, а намиращите се в сградата са били евакуирани. Учениците, които е трябвало да присъстват на занятия, са били върнати обратно, съобщи заместник-кметът на Нант Оливие Шато.

Протестите и блокадите започнаха миналата седмица и вече обхващат и университети. По данни на студентската организация Union Étudiante блокади има в около 30 кампуса.

В парижкото предградие Сен-Дени също се събраха множество ученици. На фона на засиленото полицейско присъствие един от демонстрантите държеше плакат, на който пишеше:

„Можем ли да обясним действията си, без да бъдем обгазявани със сълзотворен газ?“.

Протестиращите обвиняват полицията в прекомерна употреба на сила, включително използване на сълзотворен газ. Властите от своя страна осъдиха насилието по време на демонстрациите, но признаха необходимостта да бъдат решени проблемите в училищата.

Премиерът Себастиен Льокорню свика кризисно заседание заради протестите. При сблъсъците през последните дни са ранени десетки души, а стотици, предимно младежи, са били задържани.

Само вчера полицията е арестувала над 600 души по обвинения, сред които палежи и нападения срещу полицаи, съобщава ДПА.

На фона на ескалацията вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че в някои райони има провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие.

Министърът на националното образование Едуар Жефре призова училищата да преминат към дистанционно обучение, ако сградите им бъдат блокирани.

„Насилието няма да лиши нашите ученици от основното им право на образование“, написа той в социалната мрежа X.

 
 

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