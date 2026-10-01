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БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев
БТА

От Българската академия на науките заявиха, че науката, образованието и научната инфраструктура не могат да бъдат легитимни цели дори по време на война

Българската академия на науките осъди руския удар с дрон по сградата на Националната академия на науките на Украйна в Киев и се присъедини към позицията на Асоциацията на европейските академии ALLEA.

Според БАН атаките срещу научната и културната инфраструктура на Украйна представляват не само нападение срещу населението на страната, но и посегателство срещу условията, в които могат да съществуват свободното изследване, знанието и демократичният живот.

От Академията подчертават, че науката, научните изследвания и образованието не са легитимни цели нито по време на война, нито при каквито и да било други обстоятелства.

В позицията се посочва още, че разрушаването на научни институции засяга способността на едно общество да разбира случващото се, да се адаптира и да се възстановява.

На 28 септември руски дрон порази сградата на Националната академия на науките на Украйна в центъра на Киев. По данни на кмета Виталий Кличко при удара е загинал един човек, а трима са били ранени.

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