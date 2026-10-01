Руи Пинто обвини Инфантино, че е спасил Сити и ПСЖ
Създателят на „Футбол Лийкс“ твърди, че президентът на ФИФА е помогнал на двата клуба да избегнат изваждане от евротурнирите
Руи Пинто отправи тежки обвинения срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Човекът зад платформата за разкрития „Футбол Лийкс“ твърди, че швейцарецът се е намесил в полза на Манчестър Сити и Пари Сен Жермен през 2014 година.
По това време Инфантино беше генерален секретар на УЕФА и отговаряше за прилагането на нововъведения финансов феърплей.
Според Пинто настоящият ръководител на световния футбол е съдействал двата клуба да получат финансови санкции, вместо да бъдат подложени на по-задълбочени разследвания и евентуално извадени от Шампионската лига.
„През 2014 година имаше човек, който още тогава знаеше в детайли за всички нередности около Манчестър Сити. Днес този човек е начело на ФИФА“, написа Пинто в социалните мрежи.
„Той направи всичко по силите си, за да гарантира, че Манчестър Сити и ПСЖ ще се разминат само с парични глоби и ще избегнат задълбочено разследване, което можеше да доведе до изваждането им от Шампионската лига“, добави португалецът.
Пинто твърди, че Инфантино е предпочел политическа договорка със собствениците на двата клуба вместо строго прилагане на финансовите правила.
Тези обвинения не са доказани с окончателно съдебно или дисциплинарно решение. В предоставената информация не се посочва официален отговор от Инфантино или ФИФА на последните твърдения.
Документите на „Футбол Лийкс“, предадени на медиите през 2018 година, станаха основа за редица публикации и разследвания. Германското издание Der Spiegel публикува вътрешни имейли и договори, според които Манчестър Сити е завишавал стойността на спонсорски споразумения чрез компании от Абу Даби.
През 2020 година УЕФА наложи на Манчестър Сити двугодишна забрана за участие в европейските клубни турнири.
Спортният арбитражен съд отмени санкцията. Част от твърденията бяха счетени за недоказани, а други не можеха да бъдат разглеждани заради изтекла давност.
По-късно Висшата лига започна собствено разследване на финансите на клуба за периода между 2009 и 2018 година. Манчестър Сити продължава да отрича да е извършвал нарушения и защитава позицията си по съответните процедури.
Последните твърдения на Руи Пинто отново поставят под внимание ролята на футболните институции и начина, по който са прилагали финансовите правила спрямо най-богатите европейски клубове.