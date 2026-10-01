Руи Пинто обвини Инфантино, че е спасил Сити и ПСЖ

Руи Пинто отправи тежки обвинения срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Човекът зад платформата за разкрития „Футбол Лийкс“ твърди, че швейцарецът се е намесил в полза на Манчестър Сити и Пари Сен Жермен през 2014 година.

По това време Инфантино беше генерален секретар на УЕФА и отговаряше за прилагането на нововъведения финансов феърплей.

Според Пинто настоящият ръководител на световния футбол е съдействал двата клуба да получат финансови санкции, вместо да бъдат подложени на по-задълбочени разследвания и евентуално извадени от Шампионската лига.

„През 2014 година имаше човек, който още тогава знаеше в детайли за всички нередности около Манчестър Сити. Днес този човек е начело на ФИФА“, написа Пинто в социалните мрежи.

„Той направи всичко по силите си, за да гарантира, че Манчестър Сити и ПСЖ ще се разминат само с парични глоби и ще избегнат задълбочено разследване, което можеше да доведе до изваждането им от Шампионската лига“, добави португалецът.

Пинто твърди, че Инфантино е предпочел политическа договорка със собствениците на двата клуба вместо строго прилагане на финансовите правила.

Тези обвинения не са доказани с окончателно съдебно или дисциплинарно решение. В предоставената информация не се посочва официален отговор от Инфантино или ФИФА на последните твърдения.

Документите на „Футбол Лийкс“, предадени на медиите през 2018 година, станаха основа за редица публикации и разследвания. Германското издание Der Spiegel публикува вътрешни имейли и договори, според които Манчестър Сити е завишавал стойността на спонсорски споразумения чрез компании от Абу Даби.

През 2020 година УЕФА наложи на Манчестър Сити двугодишна забрана за участие в европейските клубни турнири.

Спортният арбитражен съд отмени санкцията. Част от твърденията бяха счетени за недоказани, а други не можеха да бъдат разглеждани заради изтекла давност.

По-късно Висшата лига започна собствено разследване на финансите на клуба за периода между 2009 и 2018 година. Манчестър Сити продължава да отрича да е извършвал нарушения и защитава позицията си по съответните процедури.

Последните твърдения на Руи Пинто отново поставят под внимание ролята на футболните институции и начина, по който са прилагали финансовите правила спрямо най-богатите европейски клубове.