Георги Пеев: Близо 23 млрд. евро са заложени за ключови транспортни проекти между България, Гърция и Румъния

Близо 23 млрд. евро са предвидени за ключови транспортни проекти между България, Гърция и Румъния. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред bTV.

"Когато говорим за екшън план, план значи конкретни проекти с конкретни срокове", подчерта Пеев.

По думите му документът включва конкретни инфраструктурни проекти между трите държави, сред които мостове над река Дунав, автомагистрали и железопътни връзки.

Министърът посочи, че съществена роля за реализацията на проектите имат Европейската комисия и Европейският парламент.

"Тези две институции гарантират, че общите проекти между държавите са изключително важни за свързаността и не на последно място за сигурността", каза Пеев.

Според него значението им е свързано и със сигурността по източния фланг на НАТО. Очакванията са финансирането да бъде осигурено основно с европейски средства в рамките на следващия програмен период 2028-2034 г.

Сред посочените от Пеев направления е железопътната връзка Солун - Кулата - София - Видин. Проектите са разпределени по три основни оси – западна, централна и източна.

Транспортният министър коментира и Коридор №8, като уточни, че той е част от хоризонталната транспортна свързаност на страната.

"България в момента има историческата възможност да работи по своята вертикална свързаност и не на последно място по хоризонталната такава - Коридор 8 и така наречения Среден коридор", заяви Пеев.

Транспортният министър коментира и договора, с който частен оператор поема част от железопътните пътнически превози.

По думите му Министерството на транспорта е извършило проверки, инспекции и одити, а процедурата е преминала и през проверка от Европейската комисия.

На въпрос дали договорът ще бъде разтрогнат, министърът беше категоричен:

"Вие ли бихте подписали такъв договор? Не. Никога. Законосъобразен ли е? Да. Ще разтрогна ли договора? Не."

Пеев увери, че служителите ще бъдат запазени, като отбеляза, че в железопътния сектор в момента има недостиг на кадри.

Министърът засегна и модернизацията на БДЖ. Според него новите френски и чешки влакове са качествени, но представляват само малка част от необходимото обновяване.

По думите му трябва да бъде разработена цялостна програма за модернизиране на подвижния състав и да се определи от какви влакове и вагони има нужда железницата. Като пример той даде недостига на спални вагони, които са особено търсени през лятото.

Пеев коментира и състоянието на Летище София, като заяви, че едно летище не се изчерпва с терминалите, магазините, ресторантите и паркинга, а ключови са инфраструктурата, капацитетът и безопасността.

"Концесионерът е изключително добър в тази първа част, която описах, но трябва да положи сериозни усилия, за да подобри самото професионално обслужване, да осигури капацитет и безопасност на това летище", заяви той.

До края на годината се очаква среща с концесионера, на която ще бъде обсъден т.нар. икономически баланс на концесията, както и плащането на концесионната такса.

На въпрос дали плащанията вече са започнали Пеев отговори:

"Не са започнали, но ми повярвайте, че ще започнат."

Министърът посочи, че страната отчита рекордни нива на трафик и пътникопоток, докато в същото време се твърди, че икономическият баланс на концесията не е достигнат.

"Математиката за втори клас е достатъчна, за да се направят тези оценки", коментира той.

Пеев обяви още, че Министерството на транспорта работи за връщането на Qatar Airways в София, както и за осигуряването на директни полети отвъд океана.

"Очаквайте скоро и не го казвам просто, за да ви отговоря формално на въпроса. Работим сериозно за полети отвъд океана. Почти сме стигнали до финалните разрешителни", заяви министърът.

Пеев за Илиян Филипов: Има рискове да се отрази на бизнеса

В началото на интервюто Пеев коментира и убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, когото определи като сериозна фигура в транспортния бранш.

"Сериозна фигура в транспортния бранш, с една от най-големите транспортни фирми в сухопътния и железопътния транспорт", каза министърът.

Пеев посочи, че познава Филипов от около четири месеца и го определи като активен участник в диалога с правителството и Министерството на транспорта.

"Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша", заяви той.

Според министъра предвид мащаба на дейността му има риск случилото се да се отрази върху транспортния бизнес.

"Биха могли да има такива последствия, но ние ще направим всичко възможно този ефект да не е негативен. Ще проведем съответните разговори и се надявам компанията да продължи възходящото си развитие", каза Пеев.

Той изказа съболезнования на семейството и близките на Филипов, а по отношение на причините за случилото се подчерта, че отговор трябва да дадат компетентните органи.