Кристиан Вигенин: Няма натиск, който да обърне националната ни позиция за Северна Македония

"Няма такъв натиск, който може да обърне национална позиция, подкрепена от буквално целия парламент, от всички политически формации", заяви евродепутатът Кристиан Вигенин пред bTV.

Коментарът му беше по повод думите на номинирания за нов посланик на САЩ в България, че присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е от американски интерес. Действително номинираният дипломат постави членството на Северна Македония в ЕС сред темите, по които възнамерява да работи.

Според Вигенин обаче евентуалните усилия на Вашингтон трябва да бъдат насочени към изпълнението на вече поетите от Скопие ангажименти, а не към нови отстъпки от страна на България.

"Аз по-скоро очаквам американски натиск Северна Македония да си изпълнява ангажиментите, защото това е единственият начин да бъде ускорено присъединяването", каза той.

Вигенин подчерта, че според него няма възможност българската позиция да бъде променена под външен натиск.

"Аз съм абсолютно убеден, че няма ход, няма стъпка, която да бъде свързана с някакви нови отстъпки от България, защото ние веднъж го направихме", заяви евродепутатът.

По думите му следващата необходима стъпка е включването на българите в конституцията на Република Северна Македония, след което процесът по присъединяване може да продължи.

"В момента, в който бъде променена Конституцията, автоматично започват преговорите. Тук даже няма нужда от наше ново "да" или нещо такова", каза Вигенин.

Той коментира и убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, като призова да не се правят прибързани заключения преди разследването да установи мотивите. МВР съобщи по-рано в четвъртък, че има задържан, за когото разследващите смятат, че е физическият извършител на убийството.

Вигенин все пак допусна, че престъплението може да е сигнал за процеси, които не се виждат публично.

"Това, което правя за себе си като извод е, че очевидно има разместване на пластовете, на пластове, които не са видени публично", каза той.

"Очевидно някакви интереси може би са засегнати, за да се стигне до такова убийство", добави Вигенин, като изрично уточни, че не твърди, че случаят непременно е свързан с новата политическа и управленска ситуация.

Той посочи, че след като сегашното управление е заявило борба с олигархията, е възможно това да има отражение върху процеси, които остават извън публичното пространство, но отново подчерта, че не желае да спекулира с мотивите за убийството.

Евродепутатът коментира и президентската кампания, като определи Илияна Йотова като явен фаворит, но предупреди поддръжниците ѝ да не приемат изборите като предварително решени.

"Аз не бих съветвал да приемаме тази кампания за приключила още в самото начало", заяви Вигенин.

Според него при очертаващата се избирателна активност е възможно да се стигне до балотаж "дори и само по технически причини". Той призова партиите и организациите, които са заявили подкрепа за Йотова, да я покажат и чрез активна работа в кампанията.

"Да не очакваме, че е предрешено всичко и просто трябва да изчакаме изборния ден.", каза още Кристиан Вигенин.