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Президентът на Иран: Няма да преустановим диалога със САЩ

Президентът на Иран: Няма да преустановим диалога със САЩ
АП/БТА

Масуд Пезешкиан подчерта, че страната му никога не е избягвала преговорите

Иран няма да преустанови диалог със САЩ, обяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от агенция Тасним. В момента Техеран анализира официалния отговор на Вашингтон относно последното иранско предложение, насочено към възстановяване на прекратяването на огъня в Персийския залив.

Президентът подчерта, че страната му никога не е избягвала преговорите и няма да го прави в бъдеще, независимо че САЩ са нанесли три удара срещу Иран въпреки постигнатите споразумения.

На заден план на тези дипломатически процеси, вътрешната сигурност в страната остава напрегната, след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР, Пасдаран) ликвидира шестима членове на терористична група.

Сблъсъкът се е разиграл в град Захедан – административен център на югоизточната провинция Систан и Белуджистан, която граничи с Пакистан и Афганистан. Регионът е известен като ключов маршрут за наркотрафик и редовно става арена на ожесточени боеве между държавните сили за сигурност, сунитски бунтовници и сепаратистки групировки.

При проведената операция силите на Пасдаран са открили и конфискували експлозиви и взривни устройства, съобщава държавната агенция ИРНА. Към момента властите не разкриват самоличността на шестимата убити, като липсват и допълнителни подробности около престрелката.

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