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Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал
АП/БТА

Изтребителят е изпълнявал бойни задачи по фронтовата линия

При изпълнение на бойна задача днес руска ракета е поразила украински изтребител МиГ-29, което е довело до смъртта на пилота, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.

Инцидентът е станал на 1 октомври 2026 г., докато пилотът е нанасял ракетни и бомбени удари по руските сили на един от фронтовите участъци. Въпреки че е успял да катапултира, пилотът не е оцелял.

Загиналият летец е идентифициран като капитан Марат Мамбетов, който е заемал поста командир на звено в 40-а бригада за тактическа авиация, по-известна с прозвището „Призракът на Киев“.

От командването на военновъздушните сили изразиха своите дълбоки съболезнования към неговите близки и семейство за саможертвата му в защита на родината.

Това е поредна загуба за украинската авиация, след като на 10 август в Одеска област бе изгубен друг МиГ-29 при бойна мисия, но в онзи случай пилотът се спаси успешно след катапултиране.

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