Новини
Търси
Подкаст
Общество

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември
Pixabay

На месечна база НСИ отчита спад на цените с 0,3%, но транспортът и образователните услуги поскъпват осезаемо

Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември 2026 г., показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. През август тя беше 5,1%, което означава ново ускоряване на ценовия ръст.

На месечна база обаче НСИ отчита дефлация от 0,3% спрямо август. Това не означава, че всички стоки и услуги са поевтинели, а че общият индекс е повлиян от по-силен спад в отделни групи.

Най-голямото месечно намаление е при "Развлечения, спорт и култура" - с 10,4%. Поевтиняват още услугите на ресторанти и хотели с 1,1% и стоките и услугите за домакинството с 0,5%.

В същото време транспортът поскъпва с 3,4%, образователните услуги - с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 1,1%.

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение с останалите страни от ЕС, месечната инфлация е -0,1%, а годишната отново е 5,6%.

Данните са предварителни. Окончателните резултати за инфлацията през септември ще бъдат публикувани от НСИ на 14 октомври.

Още по темата

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Инфлацията в България се ускори до 5% през август

Инфлацията в България се ускори до 5% през август

Скъпите горива ще помогнат за скока на инфлацията, смятат икономисти

Скъпите горива ще помогнат за скока на инфлацията, смятат икономисти

Лъчезар Богданов: 20% ръст на кредитите за домакинствата подхранва инфлацията

Лъчезар Богданов: 20% ръст на кредитите за домакинствата подхранва инфлацията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

Водещи

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

  • Преди 1 минута
Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

  • Преди 1 минута
Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

  • Преди 9 минути
Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

  • Преди 12 минути
Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

  • Преди 19 минути
Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

  • Преди 24 минути
Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

  • Преди 25 минути
Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

  • Преди 28 минути
Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

  • Преди 36 минути
Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

  • Преди 40 минути
Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

  • Преди 52 минути
Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

  • Преди 52 минути
244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

  • Преди 53 минути
Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

  • Преди 1 час