Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември 2026 г., показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. През август тя беше 5,1%, което означава ново ускоряване на ценовия ръст.

На месечна база обаче НСИ отчита дефлация от 0,3% спрямо август. Това не означава, че всички стоки и услуги са поевтинели, а че общият индекс е повлиян от по-силен спад в отделни групи.

Най-голямото месечно намаление е при "Развлечения, спорт и култура" - с 10,4%. Поевтиняват още услугите на ресторанти и хотели с 1,1% и стоките и услугите за домакинството с 0,5%.

В същото време транспортът поскъпва с 3,4%, образователните услуги - с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 1,1%.

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение с останалите страни от ЕС, месечната инфлация е -0,1%, а годишната отново е 5,6%.

Данните са предварителни. Окончателните резултати за инфлацията през септември ще бъдат публикувани от НСИ на 14 октомври.