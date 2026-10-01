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Акад. Васил Николов: Останките на цар Самуил трябва да бъдат върнати на остров Свети Ахил, а не в София

Акад. Васил Николов: Останките на цар Самуил трябва да бъдат върнати на остров Свети Ахил, а не в София
БТА

Археологът предлага на мястото, свързано с двореца и погребението на владетеля, да бъде изграден мемориал за поклонение на българите

Останките на цар Самуил трябва да бъдат върнати на остров Свети Ахил в Мала Преспа, а не да останат в София. Това заяви археологът акад. Васил Николов пред NOVA NEWS.

"Най-добре е останките на цар Самуил да бъдат върнати на мястото, което маркира двореца му и това да стане място за поклонение. Говоря за острова Свети Ахил в Мала Преспа", каза той.

По думите му там трябва да бъде изграден мемориал, където българите да могат да отдават почит на цар Самуил. Николов посочи, че още преди две години е защитавал тезата останките да бъдат върнати в базиликата на остров Свети Ахил, където са били открити.

Археологът призна, че подобно решение би било трудно за постигане в разговорите с гръцката страна.

"Разбирам, че това е твърде сложно за дискусия като тема с гръцките власти, защото те най-вероятно не искат на гръцка територия да има мемориал за поклонение към български цар", коментира Николов.

Той определи договореното пренасяне на останките в София като положително от политическа гледна точка, но заяви, че лично не смята столицата за най-подходящото място за тях.

"Пренасянето на костите на цар Самуил в София за мен не е добър вариант, но ще продължа да настоявам за изграждането на мемориал, без костите, на остров Свети Ахил", заяви акад. Николов.

По думите му постигнатото между България и Гърция споразумение има и символно значение. Той го определи като признание от гръцка страна на историческия факт, че Самуил е български цар. Това е позиция на самия Николов, изразена в интервюто му пред NOVA NEWS.

Археологът коментира и липсата на официална реакция от страна на академичните среди в Северна Македония, като заяви, че според него мълчанието в този случай е по-добрият подход.

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