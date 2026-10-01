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"Къщата на ужасите" край Копривщица: Как Юрий Ленев стигна до Страсбург

"Къщата на ужасите" край Копривщица: Как Юрий Ленев стигна до Страсбург

Един от подсъдимите за убийството на Андрей Луканов твърди, че е бил разпитван и измъчван в секретна вила край Копривщица

Юрий Ленев, един от подсъдимите по делото за убийството на бившия премиер Андрей Луканов, показва през 2006 г. документи, за които твърди, че доказват, че е бил разпитван чрез изтезания в секретна вила на МВР край Копривщица.

Мястото впоследствие става известно като "Къщата на ужасите", а твърдения за съществуването му се появяват в журналистически разследвания още преди Ленев да покаже документите публично.

Случаят започва години по-рано. В края на 1999 г. Ленев сигнализира властите, след което Софийската военна прокуратура започва разследване срещу полицаите, участвали в задържането и предполагаемото му отвеждане във вилата.

На 5 януари 2000 г. обвинения са повдигнати на трима полицаи от НСБОП - Илия Антонов, Стефан Гъров и Кирил Пенков. Те са обвинени за нанасяне на лека телесна повреда при изпълнение на служебните им задължения.

До съдебен процес обаче се стига години по-късно. Обвинителният акт е внесен в края на 2005 г., а делото започва на 28 февруари 2006 г.

На 30 октомври същата година съдът оправдава и тримата полицаи. Антонов е оправдан поради липса на извършено престъпление, а за Пенков и Гъров съдът приема, че действията им не представляват престъпление. Решението е протестирано от прокуратурата и обжалвано от Ленев.

През същата година Ленев показва в ефира на bTV документи, които според него са свързани с предполагаемото му изтезание. Сред тях е разрешение за провеждане на "специално мероприятие", подписано от тогавашния министър на вътрешните работи Богомил Бонев на 8 юни 1999 г.

В представените материали обаче се виждат разминавания в сроковете и подправяне на дати.

Въпреки оправдателните решения за тримата полицаи, случаят стига и до Европейския съд по правата на човека. Съдът в Страсбург осъжда България да плати на Юрий Ленев 27 хил. евро.

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