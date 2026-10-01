"Къщата на ужасите" край Копривщица: Как Юрий Ленев стигна до Страсбург

Юрий Ленев, един от подсъдимите по делото за убийството на бившия премиер Андрей Луканов, показва през 2006 г. документи, за които твърди, че доказват, че е бил разпитван чрез изтезания в секретна вила на МВР край Копривщица.

Мястото впоследствие става известно като "Къщата на ужасите", а твърдения за съществуването му се появяват в журналистически разследвания още преди Ленев да покаже документите публично.

Случаят започва години по-рано. В края на 1999 г. Ленев сигнализира властите, след което Софийската военна прокуратура започва разследване срещу полицаите, участвали в задържането и предполагаемото му отвеждане във вилата.

На 5 януари 2000 г. обвинения са повдигнати на трима полицаи от НСБОП - Илия Антонов, Стефан Гъров и Кирил Пенков. Те са обвинени за нанасяне на лека телесна повреда при изпълнение на служебните им задължения.

До съдебен процес обаче се стига години по-късно. Обвинителният акт е внесен в края на 2005 г., а делото започва на 28 февруари 2006 г.

На 30 октомври същата година съдът оправдава и тримата полицаи. Антонов е оправдан поради липса на извършено престъпление, а за Пенков и Гъров съдът приема, че действията им не представляват престъпление. Решението е протестирано от прокуратурата и обжалвано от Ленев.

През същата година Ленев показва в ефира на bTV документи, които според него са свързани с предполагаемото му изтезание. Сред тях е разрешение за провеждане на "специално мероприятие", подписано от тогавашния министър на вътрешните работи Богомил Бонев на 8 юни 1999 г.

В представените материали обаче се виждат разминавания в сроковете и подправяне на дати.

Въпреки оправдателните решения за тримата полицаи, случаят стига и до Европейския съд по правата на човека. Съдът в Страсбург осъжда България да плати на Юрий Ленев 27 хил. евро.