Тихомир Безлов: Личен или бизнес конфликт е сред версиите за убийството на Илиян Филипов

Личен или бизнес конфликт е една от възможните версии за убийството на пловдивския бизнесмен и президент на ПФК „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов, но е рано да се правят категорични изводи. Това коментира експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов пред БНТ.

По думите му значителна част от информацията за случая все още идва от медийни публикации, а не от официални съобщения на разследващите. Неизяснени остават въпроси за мотива, оръжието и обстоятелствата около престъплението. „По-скоро може да се говори за някакъв конфликт, който е между тях, вероятно около дружеството, за което стана ясно, че са били съдружници. Но това е много грубо предположение, защото, първо, няма официално съобщение за задържането. Това са преди всичко медийни коментари и снимки. Нямаме такива детайли като например какъв е мотивът, какво е оръжието, намерено ли е оръжието. Има отделни фрагменти в медиите – например, че си е изключил телефона. Има съмнения дали силуетът, който виждаме на камерите, съответства на човека, за когото се твърди, че е задържан. Тоест има много неясноти“, коментира Безлов.

Експертът припомни, че още след първите съобщения за убийството са се появили множество версии, свързани с политически контакти, бизнес интереси и международни връзки. Според него, ако предположението за личен или бизнес конфликт бъде подкрепено с доказателства, това би променило първоначалния прочит на случая.

„В първото впечатление идеята беше, че това е типично поръчково убийство на човек с големи финансови и икономически възможности, с много големи политически контакти. Ако погледнете версиите от вчера, имаше всичко – като се започне от политически интерпретации за контакти и връзки, мине се през бизнес контактите му и се стигне дори до тема за руска връзка покрай клуба „Ботев“. Тоест всичко имаше. Ако тази версия издържи, защото има много неща, които трябва да бъдат доказани, тогава случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство. Защото при убийствата на подобни влиятелни лица, които сме наблюдавали през годините, извършителите обикновено не биват откривани“, каза Безлов.

Той призова да се изчакат повече факти, преди престъплението да бъде свързвано с големи политически или икономически размествания.

„Има момент, който като че ли се появи от снощи – че вече имаме една по-конкретна версия. Дали е така, предстои да видим. Както виждате, има скептицизъм, има противоречия. Затова ми се струва, че в момента всички предположения и интерпретации, които вървят в посока на сложни обяснения, е хубаво да ги оставим малко настрани. Трябва да изчакаме“, подчерта той.

Друг въпрос, на който Безлов обърна внимание, е личната сигурност на Филипов. Според публично известната информация бизнесменът се е движел без постоянна охрана, въпреки че в предходни периоди е говорил публично за конфликти и опасения за живота си.