Пет минути решиха бъдещето на Алонсо във Формула 1

Само пет минути са били необходими на Фернандо Алонсо и собственика на Астън Мартин Лорънс Строл, за да се договорят за продължаване на съвместната си работа.

Двукратният световен шампион ще остане на стартовата решетка и през следващата година. Така испанецът ще продължи да се състезава във Формула 1 и след навършването на 46 години.

„Преговорите с Лорънс бяха лесни. Не сме обсъждали кой знае колко. И двамата искахме да продължим съвместната си работа, така че това беше просто петминутен разговор“, разкри Алонсо.

Решението идва въпреки трудния сезон за Астън Мартин. Отборът разполага с неконкурентоспособен болид и след 15 кръга има само три точки, които го поставят на десетото място сред 11-те тима.

Слабите резултати обаче не са намалили мотивацията на испанеца.

„Чувствам, че все още мога да бъда бърз. Мотивиран съм и обичам това, което правя. Не искам да седя на дивана у дома и да си казвам, че мога да направя много повече“, заяви той.

Алонсо напусна Формула 1 след края на сезон 2018 и се завърна през 2021 година. В паузата той участва в други автомобилни шампионати и натрупа нов опит.

„Исках да видя различни неща и шампионати. Беше ми интересно да открия други форми на моторния спорт и да се уча от специалисти. Адаптирането винаги е било една от силните ми страни“, добави испанецът.