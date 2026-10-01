Аржентина разгроми Боливия без Меси

Аржентина победи Боливия с 4:0 в първия си мач, след като Лионел Меси обяви оттеглянето си от националния отбор. Контролата се игра на стадион „Марио Кемпес“.

Лаутаро Мартинес откри резултата в 19-ата минута, а Николас Пас удвои десет минути по-късно. Кристиан Ромеро се разписа в 54-ата минута, а Мануел Лопес оформи крайното 4:0 малко преди края.

Това беше 15-а победа за Аржентина в последните 16 срещи. Капитанската лента беше поверена на Ромеро.

Меси обяви края на международната си кариера през миналия месец, но предстои да се сбогува официално с националния екип. Той ще изиграе последните си минути за Аржентина срещу Бенин в Буенос Айрес.

Преди това световните шампиони ще срещнат Буркина Фасо.

Меси се оттегля след 207 мача и рекордните 125 гола за националния отбор, 21 от които на световни първенства.