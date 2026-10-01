Марта Кос: Следващата седмица ще представим допълнителни идеи за разширяване на ЕС

Европейската комисия ще представи на 6 октомври допълнителни идеи за постепенно интегриране на страните кандидатки в ЕС, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос на среща на външните министри в рамките на Берлинския процес, пише Euronews.

Кос подчерта, че поетапната интеграция не е алтернатива на пълноправното членство в ЕС. По думите ѝ основната идея е да има „повече Европа преди членство“.

Еврокомисарят определи разширяването на ЕС като стратегическа задача и поздрави Черна гора за напредъка ѝ в реформите. Страната е затворила 18 преговорни глави, като се очаква още няколко да бъдат приключени на междуправителствената конференция в средата на октомври.

Кос отбеляза и напредъка на Албания, която е отворила всички преговорни глави и вече е затворила три от тях. По думите ѝ 2026 г. е рекордна за процеса на разширяване, тъй като през първите девет месеца са отворени или затворени повече глави, отколкото през която и да е година през последния четвърт век.

Според Кос геополитическата необходимост от разширяване и принципът на заслугите не си противоречат. Тя посочи, че геополитиката определя значението и спешността на процеса, докато изпълнението на необходимите условия определя кои държави са готови да се присъединят и кога.

Еврокомисарят постави сигурността сред основните ползи от разширяването и заяви, че регионалната интеграция и добросъседските отношения са важни за сигурността и сплотеността на Европа.

Тя се позова и на ново проучване на Международния валутен фонд, според което през първите десет години след присъединяване към ЕС БВП на глава от населението може да нарасне с около една трета, а след 15 години – с почти половината. По думите ѝ подобно равнище е било достигнато от страните, присъединили се към ЕС през 2004 г.

Кос призова държавите от Западните Балкани да използват възможността за по-тясна интеграция и да разрешават двустранните си спорове чрез добросъседство, регионално сътрудничество и взаимно доверие.

По думите ѝ европейската интеграция може да допринесе и за преодоляването на историческите разделения в региона и за укрепването на социалната стабилност в бъдещия разширен ЕС.