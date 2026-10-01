Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

Кметът на турския пристанищен град Мерсин Вахап Сечер и още 58 души са задържани в рамките на разследване за финансови злоупотреби, съобщи вестник „Сьозджу“.

Сечер, който е представител на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) и председател на Съюза на общините в Турция, е бил задържан при полицейска операция, ръководена от главната прокуратура в Мерсин.

Полицията е извършила претърсване в дома на кмета. Разследването обхваща община Мерсин и две районни общини в окръга, съобщава изданието, позовавайки се на първоначални данни от местните власти.

Общо 59 души са били задържани в рамките на операцията. Според публикуваната информация разследването е свързано с твърдения за щети за държавния бюджет в размер на над 330 милиона турски лири, или около 5,93 милиона евро.

Процесуално-следствените действия продължават, като се очаква прокуратурата да представи официална информация за случая.

Вахап Сечер е кмет на Мерсин от 2019 г. През 2024 г. той беше преизбран за втори мандат, а през май 2026 г. беше избран за председател на Съюза на общините в Турция.

Задържанията са част от продължаващите разследвания на турските власти за корупция на местно равнище, които засягат основно общини, управлявани от НРП. Сред задържаните по предишни дела е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който се намира в затвора в Силиври.

От 9 март срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми се води съдебен процес.