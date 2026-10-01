Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Имаме за цел да успеем да помогнем на сектора да се окрупни, тъй като в момента пристига вино в България и не можем да затворим границата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на земеделието Пламен Абровски в отговор на въпрос за проблемите на лозарите при реализацията на реколтата им.

Министърът посочи, че ведомството ще работи и за повишаването на културата на консумация на българско вино.

"Това нещо не е правено последните 15 години и лозарите са оставени на самотек, като единственото нещо, което е правено, е при проблем да се извадят и дадат някакви пари", каза Абровски, цитиран от БТА.

Според него, ако не се решат въпросите с окрупняването, с повишаване на културата за консумация на българско вино, с намиране на нови пазари, проблемите ще се повтарят всяка година.

Министърът призова сектора за среща в Министерството на земеделието. По думите му каквото може държавата да направи в рамките на бюджета и законовите разпоредби, ще го направи.

"В момента основната ни борба е да спасим средствата, които се очакваше да загубим по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони", посочи Абровски и допълни, че това е най-големият приоритет на ведомството, защото под въпрос са поставени около 200 млн. евро.

Относно подпомагането за износ в трети страни министърът посочи, че ще се въведе, когато се усвоят европейските средства, за да не се задръсти от проекти ДФ "Земеделие".

Министърът на земеделието участва в откриването на учебната година в Аграрния университет в Пловдив.