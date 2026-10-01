Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите с очакван общ бюджетен ефект от около 2,2 млрд. евро, от които 750 млн. евро ще бъдат спестени чрез свиване на разходите. Това заяви пред НОВА министърът на финансите Гълъб Донев.

Донев изтъкна, че преодоляването на бюджетния дефицит не може да се постигне само с допълнителни приходи, като добави, че министерството прави оценка на всички разходи, започвайки от капиталовите проекти, и подготвя преструктуриране на неефективни звена в държавната администрация.

Донев посочи, че финансирането на неефективни проекти ще бъде ограничено, а разходите за прекалено раздути административни структури ще бъдат намалени. Целта е публичните средства да се насочват към дейности с по-висока ефективност.

"Финансовото министерство предлага еднократен данък върху свръхпечалбите. При определянето на облагането ще се отчита дали увеличението на печалбата е резултат от инвестиции, внедряване на технологии, подобрена организация на работа и разширяване на дейността", заяви министърът на финансите.

По отношение на банките Донев каза, че той, както и експертите в министерството не очакват данъкът да доведе до повишаване на лихвите по кредитите.

"При търговските вериги ще се прави разграничение между печалба, натрупана вследствие на пазарната конюнктура, и увеличение, произтичащо от разширяване на бизнеса", увери министърът.

Той посочи, че печалбата на верига с 50 магазина не може да се сравнява механично с тази след увеличаването на обектите до 100. Ще се отчитат и резултатите от новите технологии, подобрената организация и въвеждането на нови продукти.

На въпрос дали данъкът може да възпира компаниите от повишаване на цените Донев определи подобен ефект като по-скоро пожелателен, отколкото сигурен на практика. Той припомни облагането на свръхпечалбите в енергийния сектор по европейския регламент от 2022 г.

"В сектора за сигурност правителството търси по-висока ефективност на разходите, като ще спазва ангажиментите на България към НАТО за отбраната", каза министърът.

Донев съобщи, че вчера е разговарял с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за преструктуриране, свиване на разходите и насочване на средства към дейности, които ще подобрят сигурността на гражданите. Той посочи, че ще има съкращения на персонал, който не е пряко ангажиран с полицейски и други функции, но конкретният обхват все още не е изяснен.

Министърът увери, че законовите срокове за подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъдат спазени. На 5 и 6 октомври представители на Европейската комисия ще бъдат в България за обсъждане на бюджетните параметри. До 15 октомври страната трябва да представи бюджетната си рамка на Комисията като член на еврозоната, а след тази дата проектобюджетът ще бъде внесен и в Народното събрание.

Донев припомни, че заради процедурата при прекомерен дефицит България следва да се придържа стриктно към заложените параметри за нетните разходи през отделните години, отбелязва БТА.

Той определи условията по новопоетия вчера държавен дълг като изключително благоприятни. По думите му опасенията, че жалбите в Конституционния съд срещу бюджетния дефицит ще попречат на финансирането, не са се оправдали.

Донев подчерта и повишаването на перспективата по кредитния рейтинг на България до положителна през миналата седмица.

По темата за облагането на домашната ракия министърът съобщи, че предложеният за обществено обсъждане текст на параграф 38 ще бъде преработен, за да не допуска двусмислени тълкувания.

"Целта на експертите е била да се ограничи продажбата на ракия с неясна технология на производство и неизвестно качество в заведения, ресторанти, къщи за гости и други обекти заради рисковете за здравето и живота на потребителите", обясни той.

„Никой няма да ходи в хладилниците в къщите да рови и да търси“, каза Донев и увери, че не се посяга на традициите, свързани с домашната ракия. По думите му действащите разпоредби в Закона за акцизите и данъчните складове относно продажбата остават непроменени.

Министерството вече е получило предложения в рамките на общественото обсъждане, които ще бъдат взети предвид при редакцията на текста, добави той.

Попитан за печалбите на „Лукойл“, Донев заяви, че не разполага с информация за текущия марж на компанията.

Министърът свърза поскъпването на горивата с прекратяването на вноса на руски петрол и преминаването към доставки от други източници.

Донев заяви, че въпреки поскъпването горивата в България остават сред най-евтините в Европа. Според него сравненията трябва да отчитат както държавите, които продължават да внасят руски петрол, така и тези, в които се прилагат административни тавани на цените.

„Еврото като валута не е виновно за ръста на цените“, каза министърът.

Той обвини предходното правителство, че не е оценило достатъчно добре готовността на бизнеса и гражданите за присъединяването към еврозоната и не е предприело необходимите мерки за защита на потребителите.

Според Донев липсата на контрол и недостатъчните мерки срещу спекулата са позволили поскъпване на стоки и услуги.