Новини
Търси
Подкаст
Политика

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“
БТА

Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата, посочи Донев

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия.  

Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът пред НОВА.

Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

„Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.

Още по темата

Йордан Арабаджиев за убития Илиян Филипов: Тежък удар върху българския транспортен бизнес

Йордан Арабаджиев за убития Илиян Филипов: Тежък удар върху българския транспортен бизнес

Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Петър Волгин: Българите очакват управляващите да вземат решенията си в София

Петър Волгин: Българите очакват управляващите да вземат решенията си в София

Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за сигурността в региона

Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за сигурността в региона

Парламентът ще изслуша Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Пеевски

Парламентът ще изслуша Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Пеевски

Водещи

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

  • Преди 4 минути
Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Резки температурни промени ни чакат през октомври

Резки температурни промени ни чакат през октомври

  • Преди 10 минути
Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

  • Преди 25 минути
Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

  • Преди 31 минути
Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

  • Преди 33 минути
10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

  • Преди 47 минути
Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

  • Преди 53 минути
Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

  • Преди 1 час
Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

  • Преди 1 час