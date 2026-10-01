Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия.

„Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът пред НОВА.

Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

„Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.