Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“
Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата, посочи Донев
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отрече убитият бизнесмен и президент на ФК "Ботев" Илиян Филипов да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия.
„Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът пред НОВА.
Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.
„Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.