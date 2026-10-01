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Парламентът ще изслуша Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Пеевски

Парламентът ще изслуша Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Пеевски
БТА

Предложението за изслушването на министър Демерджиев по тази тема е внесено от Петър Витанов

Парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица.

Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание. 

Изслушването бе отложено за днес, защото вътрешният министър бе възпрепятстван да присъства на вчерашното пленарно заседание, заради убийството на бизнесмен в Пловдив.

Предложението за изслушването на министър Демерджиев по тази тема е внесено от Петър Витанов ("Прогресивна България") и група народни представители.

На 18 септември от правителството съобщиха, че полети на председателя на ДПС Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. 

В програмата на днешното заседание на парламента е още второто четене на изменения в Закона за електронната идентификация, както и първото четене на промени в Закона за автомобилните превози. Предвижда се депутатите да обсъдят и Законопроект за ратифициране на Изменение №1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.

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