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Петър Волгин: Българите очакват управляващите да вземат решенията си в София

Петър Волгин: Българите очакват управляващите да вземат решенията си в София
Снимка: БТА

Той се обърка и каза, че Костадинов е кандидат за вицепрезидент

Много българи искат България да стане една много по-различна държава от гледна точка на нейната независимост. Управляващите да взимат решенията си в София, а да не чакат някой да им нареди отвън или да им подскаже отвън към кой съюз да се присъединят. За мен това е достойно да бъде национална кауза, независимо какви сме - консерватори, либерали. Това заяви кандидатът за вицепремиер от "Възраждане" Петър Волгин пред БНТ.

Волгин направи лапсус и нарече Костадин Костадинов кандидат за вицепрезидент, след което веднага се коригира и уточни, че той самият е кандидат за вицепрезидент, а Костадинов - за президент. 

Важни са посланията в кампанията, не нейния срок, убеден е журналистът. 

Каузата трябва да е свързана с националния ни идеал. Националният ни идеал трябва да бъде да сме независима държава, категоричен е Волгин. "Отсега нататък трябва да работим за собствената си независимост, да имаме политици, които да отстояват тази независимост и при разговорите си с чуждите партньори", допълни Волгин. 

По думите му България трябва да работи така, че сънародниците ни да се чувстват много по-добре в родината си, отколкото в чужбина.

"Държавникът работи за по-доброто бъдеще на България, докато обикновеният политик работи за различни (отделни) каузи", каза Волгин.

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