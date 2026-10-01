Журналистът Димитър Стоянов: Има данни, че задържаният за смъртта на Филипов се занимава с поръчкови убийства

Има данни, че задържаният за смъртта на Филипов се занимава с поръчкови убийства. Това заяви пред НОВА журналистът от Bird.bg Димитър Стоянов относно задържания за убийството на Илиян Филипов.

Стоянов отбеляза, че задържаният Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи.

Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен.

"На първо място нека да отбележим, че говорим с презумпция за невинност. Преди около 15 години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на лице. До реализирането й обаче не се е стигнало. Не се е стигнало дори до опит. Не искам да разкривам повече информация, защото все пак това може да е от значение и за това текущо разследване, но има такова досъдебно производство. Най-вероятно то е архивирано, има живи свидетели”, каза Стоянов.

Собственикът на „Ботев“ (Пловдив) бе убит в нощта срещу сряда пред сграда, която той самият бил построил. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление бе извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града.