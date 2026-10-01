Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ открива днес академичната 2026/2027 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще постави днес, 1 октомври, началото на академичната 2026/2027 година, съобщават от факултета.

Официалното начало за студентите от отделните специалности ще бъде отбелязано от 13:30 часа в сградата на ФЖМК на ул. „Московска“ № 49.

Студентите от специалностите „Журналистика“ и „Книгоиздаване“ ще се съберат в аула "Магна" на втория етаж, където слово ще произнесе деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова.

За студентите от специалност „Връзки с обществеността“ приветствие ще отправи заместник-деканът на факултета проф. д-р Николай Михайлов. Срещата ще бъде в аудитория 13 на първия етаж.

Студентите от специалност „Комуникационен мениджмънт“ ще бъдат приветствани от проф. д-р Симеон Василев, ръководител на катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“. За тях началото на академичната година ще бъде в аудитория 46 на третия етаж.

Факултетът по журналистика и масова комуникация е основно структурно звено на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – най-старото и престижно висше училище в Република България. Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952/1953 г., когато във Филологическия факултет на Софийския университет е открита специалността „Журналистика“, прераснала по-късно в отделен факултет на СУ. Факултетът по журналистика и масова комуникация е създаден през 1974 г. Той предлага на студентите съвременна подготовка в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“, като осигурява редовно и задочно обучение в тяснопрофилни програми.