Йордан Арабаджиев за убития Илиян Филипов: Тежък удар върху българския транспортен бизнес

Тежък удар върху българският транспортен бизнес. Това каза Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи, във връзка с убийството на Илиян Филипов пред БТВ.

" Познавам го повече от 20 години. Покрай познанството ни аз видях как израсна тази империя . Вчера четейки и слушайки как хора, които не го познават се упражняват с калните си обувки и мръсните си души върху паметта му, включително и политици", каза още той. И добави, че това, което го е възмутило са твърденията, че фирмата на Филипов е създадена с политическа протекция, държавни поръчки.

" Познавайки го докато работеше с 200-250 камиона - той знаеше номерата им, кой шофьор го кара и къде отива този автомобил. Работеше по 14-16-18 часа . Това не се постига, защото някой ти е сложил чадър. Това се постига с много работа. Тази "империя" той и екипът му я изградиха, не защото имат някаква подкрепа, а защото този човек беше визионер и виждаше нещата с години напред ", посочи още Арабаджиев.

Той беше лидер, той беше водач, работеше за кауза, допълни още Йордан Арабаджиев. "Не мога да си обясня защо се стигна до това", каза още той в ефира на бТВ.

Арабаджиев категорично заяви, че не познава задържания, вчера в София, заподозрян за убийството на Илиян Филипов. "Аз познавам сериозните му сътрудници. Той се отнасяше към тях като брат", поясни той.

Пред БНТ Арабаджиев разказа, че Илиян Филипов сам е карал колело всяка седмица, не е имал охрана. Ако беше със спорно минало, нямаше да бъде наш представител в европейските организации.

По думите му през 2015-а година, когато е внесен проект "Мобилност" и всички в транспортния бранш са били обезверени как ще продължат бизнеса си, убитият преди ден Филипов е казал: "Момчета, предстои ни тежка битка със сериозен противник. Ако не сме всички заедно, ще унищожат българския бизнес".

Тогава всички български евродепутати подкрепиха тази кауза, това беше и благодарение на него, заяви изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

"Винаги защитаваше със страст българския бизнес. Винаги имаше план Б, провиждаше нещата напред. Хора, които нямат и капка представа от транспортен бизнес могат да се упражняват да говорят за него, но аз не бих позволил това", каза Арабаджиев.

"Какъвто и бизнес да започнеше, той искаше да проучи из основи целия процес. Мощна компания се създава, когато работиш 14-15-20 часа с партньорите си. Така може да бъдеш успешен", заяви Арабаджиев.

Той се надява, че съдружникът, сина и наследниците му ще могат да продължат неговото дело.

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