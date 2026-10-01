Тръмп: Все още обмислям дали да забраня износа на дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че води "ежедневни" разговори за евентуално налагане на забрана за износа на дизел, предаде Ройтерс.

Междувременно Белият дом полага усилия да спре рязкото повишение на цените на енергоносителите.

От Овалния кабинет на Белия дом Тръмп каза, че налагането на евентуална забрана върху дизеловия експорт "ще се отрази отрицателно на цената на бензина", но може да помогне за намаляване на цената на дизела.

По думите му войната между Русия и Украйна и размяната на удари между двете страни оказва въздействие върху добива и износа на енергоносители.

Енергийният министър Крис Райт заяви, че доставките на дизел са силно нарушени в международен план.

По думите му правителството на САЩ очаква скоро новини от Европа за нови доставки на дизел, които да спомогнат за понижаване на цената на този вид гориво.