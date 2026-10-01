Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп: Все още обмислям дали да забраня износа на дизел

Тръмп: Все още обмислям дали да забраня износа на дизел
AP/БТА

По думите му такава забрана ще се отрази отрицателно на цената на бензина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че води "ежедневни" разговори за евентуално налагане на забрана за износа на дизел, предаде Ройтерс.

Междувременно Белият дом полага усилия да спре рязкото повишение на цените на енергоносителите.

От Овалния кабинет на Белия дом Тръмп каза, че налагането на евентуална забрана върху дизеловия експорт "ще се отрази отрицателно на цената на бензина", но може да помогне за намаляване на цената на дизела.

По думите му войната между Русия и Украйна и размяната на удари между двете страни оказва въздействие върху добива и износа на енергоносители. 

Енергийният министър Крис Райт заяви, че доставките на дизел са силно нарушени в международен план.

По думите му правителството на САЩ очаква скоро новини от Европа за нови доставки на дизел, които да спомогнат за понижаване на цената на този вид гориво.

Още по темата

Тръмп призова технологичните гиганти към „саморегулация“

Тръмп призова технологичните гиганти към „саморегулация“

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Америка на първо място: как Тръмп променя курса на САЩ

Америка на първо място: как Тръмп променя курса на САЩ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Тръмп: Великобритания ще обясни защо заподозрените по случая с американската военна база са освободени

Тръмп: Великобритания ще обясни защо заподозрените по случая с американската военна база са освободени

Водещи

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

  • Преди 8 минути
Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Резки температурни промени ни чакат през октомври

Резки температурни промени ни чакат през октомври

  • Преди 14 минути
Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

  • Преди 28 минути
Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

  • Преди 35 минути
Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

  • Преди 37 минути
10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

  • Преди 51 минути
Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

  • Преди 57 минути
Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

  • Преди 1 час
Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

  • Преди 1 час