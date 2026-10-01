В Бургаско е обявен жълт код за значителни валежи

Жълт код за значителни валежи е обявен в южната част на Бургаска област, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

От НИМХ предупреждават хората да бъдат внимателни поради възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито.

Възможно е да има затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, обясниха от института.

Според прогнозата за времето валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен, север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.