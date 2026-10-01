Небето на 1 октомври: оранжев код за бурно море край Бургас, до 30 литра дъжд в Странджа
Западна България остава слънчева с температури до 23 градуса, докато на изток ще бъде облачно, дъждовно и ветровито; в София се очакват около 18 градуса
Октомври започва с ясно разделение на времето в България – слънце на запад и облаци, валежи и силен североизточен вятър на изток. Най-сериозна е обстановката по Южното Черноморие, където са в сила предупреждения за значителни валежи и опасни морски явления.
Минималните температури тази сутрин са предимно между 6° и 11°, по-ниски в отделни котловини на Западна България, а по Черноморието достигат 15°–18°. Максималните през деня ще бъдат между 18° и 23°.
Жълт код за дъжд в Странджа, оранжев за морските явления край Бургас
НИМХ е обявил жълт код за значителни валежи в крайните югоизточни части на област Бургас, включително общините Царево, Приморско и Малко Търново. Очакваните количества на места са до около 30 литра на квадратен метър.
По Южното Черноморие е в сила оранжев код за опасни морски явления. Север-североизточният вятър ще се усилва, с пориви до около 24 м/с, или близо 90 км/ч, а вълнението южно от Бургас ще достига 4–5 бала, като вълните могат да надхвърлят 3 метра.
По крайбрежието на областите Варна и Добрич предупреждението за силен вятър и морско вълнение е жълто, с пориви до около 90 км/ч и вълни до приблизително 2,5 метра.
Слънце на запад, дъжд на югоизток
Увеличаващата се от изток-югоизток облачност ще обхване и Централна България, докато над източната половина на страната през по-голямата част от деня ще бъде значителна.
Валежи от дъжд ще има главно в Югоизточна България, като най-съществени ще бъдат в крайните югоизточни райони и Странджа.
В Западна България ще преобладава слънчево време.
Ще духа умерен север-североизточен вятър, който в източните райони временно ще бъде силен.
София – студено утро и около 18 градуса следобед
В София минималната температура е около 6°.
През деня ще преобладава слънчево време, без съществени валежи. Максималната температура ще достигне около 18°.
По Черноморието – облачно, ветровито и с бурно море
По Черноморието ще преобладава облачно време, като валежите ще бъдат концентрирани главно по южното крайбрежие. Там на места количествата ще бъдат значителни.
Максималните температури ще са 18°–20°, а температурата на морската вода – около 20°–22°.
Вълнението по-голямата част от деня ще бъде 3–4 бала, а южно от Бургас ще достига 4–5 бала. Север-североизточният вятър ще бъде умерен до силен.
В планините – предимно слънчево, но със силен вятър
В планините ще бъде предимно слънчево. Изключение ще бъде Странджа, където ще има значителна облачност и валежи от дъжд.
Ще духа умерен, по високите и открити части силен североизточен вятър.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.
Петък носи риск от първи слани на запад
В петък, 2 октомври, над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност. В източните райони ще остане по-облачно, а в Югоизточна България ще продължат валежите, като в района на Странджа отново могат да бъдат значителни.
По Черноморието ще остане ветровито с умерен и силен север-североизточен вятър.
Сутринта ще бъде студена. В отделни котловини на Западна България минималните температури ще се понижат до 3°–4°, при почти тихо време и условия за слана. По морския бряг ще бъде значително по-топло – до около 14°–15°. Максималните температури ще са между 17° и 22°.
В събота Западна България ще има повече слънчеви часове, докато на изток ще остане по-облачно, а в крайните югоизточни райони все още са възможни валежи и силен вятър. Температурите няма да се променят съществено.
Към неделя и понеделник тенденцията е към постепенно отслабване на вятъра, повече слънце и повишение на дневните температури.
Първият ден на октомври ще покаже две различни лица на есента – спокойно и слънчево време на запад, но дъжд, силен вятър и опасно море на изток, с най-сериозна обстановка в Странджа и по Южното Черноморие.