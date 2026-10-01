Небето на 1 октомври: оранжев код за бурно море край Бургас, до 30 литра дъжд в Странджа

Октомври започва с ясно разделение на времето в България – слънце на запад и облаци, валежи и силен североизточен вятър на изток. Най-сериозна е обстановката по Южното Черноморие, където са в сила предупреждения за значителни валежи и опасни морски явления.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 6° и 11°, по-ниски в отделни котловини на Западна България, а по Черноморието достигат 15°–18°. Максималните през деня ще бъдат между 18° и 23°.

Жълт код за дъжд в Странджа, оранжев за морските явления край Бургас

НИМХ е обявил жълт код за значителни валежи в крайните югоизточни части на област Бургас, включително общините Царево, Приморско и Малко Търново. Очакваните количества на места са до около 30 литра на квадратен метър.

По Южното Черноморие е в сила оранжев код за опасни морски явления. Север-североизточният вятър ще се усилва, с пориви до около 24 м/с, или близо 90 км/ч, а вълнението южно от Бургас ще достига 4–5 бала, като вълните могат да надхвърлят 3 метра.

По крайбрежието на областите Варна и Добрич предупреждението за силен вятър и морско вълнение е жълто, с пориви до около 90 км/ч и вълни до приблизително 2,5 метра.

Слънце на запад, дъжд на югоизток

Увеличаващата се от изток-югоизток облачност ще обхване и Централна България, докато над източната половина на страната през по-голямата част от деня ще бъде значителна.

Валежи от дъжд ще има главно в Югоизточна България, като най-съществени ще бъдат в крайните югоизточни райони и Странджа.

В Западна България ще преобладава слънчево време.

Ще духа умерен север-североизточен вятър, който в източните райони временно ще бъде силен.

София – студено утро и около 18 градуса следобед

В София минималната температура е около 6°.

През деня ще преобладава слънчево време, без съществени валежи. Максималната температура ще достигне около 18°.

По Черноморието – облачно, ветровито и с бурно море

По Черноморието ще преобладава облачно време, като валежите ще бъдат концентрирани главно по южното крайбрежие. Там на места количествата ще бъдат значителни.

Максималните температури ще са 18°–20°, а температурата на морската вода – около 20°–22°.

Вълнението по-голямата част от деня ще бъде 3–4 бала, а южно от Бургас ще достига 4–5 бала. Север-североизточният вятър ще бъде умерен до силен.

В планините – предимно слънчево, но със силен вятър

В планините ще бъде предимно слънчево. Изключение ще бъде Странджа, където ще има значителна облачност и валежи от дъжд.

Ще духа умерен, по високите и открити части силен североизточен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Петък носи риск от първи слани на запад

В петък, 2 октомври, над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност. В източните райони ще остане по-облачно, а в Югоизточна България ще продължат валежите, като в района на Странджа отново могат да бъдат значителни.

По Черноморието ще остане ветровито с умерен и силен север-североизточен вятър.

Сутринта ще бъде студена. В отделни котловини на Западна България минималните температури ще се понижат до 3°–4°, при почти тихо време и условия за слана. По морския бряг ще бъде значително по-топло – до около 14°–15°. Максималните температури ще са между 17° и 22°.

В събота Западна България ще има повече слънчеви часове, докато на изток ще остане по-облачно, а в крайните югоизточни райони все още са възможни валежи и силен вятър. Температурите няма да се променят съществено.

Към неделя и понеделник тенденцията е към постепенно отслабване на вятъра, повече слънце и повишение на дневните температури.

Първият ден на октомври ще покаже две различни лица на есента – спокойно и слънчево време на запад, но дъжд, силен вятър и опасно море на изток, с най-сериозна обстановка в Странджа и по Южното Черноморие.