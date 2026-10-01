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Интензивен е трафикът на камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен е трафикът на камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“
Pixabay

На границата с Румъния трафикът е нормален

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството.

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужваща граничните преходи Оряхово – Бекет и  Свищов – Зимнич временно се преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония, както и на тези със Сърбия. 

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Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

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