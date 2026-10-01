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Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в страната ще бъде тествана в 11:00 ч.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в страната ще бъде тествана в 11:00 ч.
БТА

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в страната ще бъде тествана в 11:00 часа, съобщиха от МВР. 

От вътрешното министерство уведомиха жителите и пребиваващите на територията на: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“ и интегрираните към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) локални системи за оповестяване, че ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата.

Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението.

 

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