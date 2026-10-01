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Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта

Вучич седи на 4 стола - на ЕС, Русия, САЩ и Китай, посочи Асенова

Сърбия е парламентарна република и по конституция изпълнителната власт е в ръцете на министър-председателя. Това посочи журналистът и експерт по бивша Югославия Райна Асенова пред Таралеж в отговор на въпрос как трябва да се тълкува оставката на Александър Вучич от президентския пост – като реално оттегляне от властта или като преместване на центъра на властта от президентството към премиерския пост. 

Тя посочи, че управлението на Сърбия е ръцете на Вучич от 14 години (като премиер и президент). 

"Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта. Тъй като догодина през пролетта трябваше да изтече вторият му президентски мандат и той няма право на трети по конституция, той взе решение да се оттегли, за да участва в парламентарните избори", посочи Асенова, която е била ръководител на Отдел Балкани в БТА в периода 2010-2024 г.

Тя отбеляза, че изборите (за парламент) са насрочени за 25 октомври и Вучич всъщност отдавна вече е в предизборна кампания.

"Тази седмица той обяви, че започва като обикновен гражданин, наравно с всички, като щял да обикаля градчета и села с една Шкода", каза журналистът. 

По отношение на президентските избори, които трябва да се състоят през декември, тя посочи, че до избора на нов държавен глава функциите ще изпълнява председателката на парламента Ана Бърнабич.

"Любопитното тук е, че тя е първата в Сърбия жена президент и първата жена, която съчетава трите най-високи позиции в Сърбия - председател на парламента, президент, а е била и министър-председател", каза Асенова, като добави, че Бърнабич е поела функциите на министър-председател точно на рождения си ден - на 28 септември. 

Асенова посочи, че сегашният период е време, в което се провеждат студентските протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад, при която бяха загинали 16 души (при падането на козирката на жп-гарата).

"Тези безпрецедентни протести доведоха до разколебаването на доверието в Сръбската прогресивна партия, която до преди това заемаше челна позиция в проучванията на общественото мнение", посочи Асенова в отговор на въпрос защо Вучич сега избра да напусне президентския пост. 

"Този път обаче се забеляза известно разколебаване и анкетите показаха, че Студентското движение с бързи темпове печели доверието на избирателите. И за първи път всъщност Вучич се почувства застрашен", каза журналистът, като обобщи, че той се опитва да предотврати по-нататъшно разколебаване сред избирателите си и същевременно със своя авторитет се опитва да спечели повече поддръжници и за партията. 

"Тъй като в Сръбската прогресивна партия няма други кандидати, които да застанат със собствена тежест пред избирателите, затова той иска да даде своя принос и да извоюва по-убедителна победа на изборите", посочи Асенова.

Тя коментира, че негова цел е по този начин да снижи избирателната активност, тъй като според анализаторите, ако повече хора излязат да гласуват, партията му на парламентарни избори няма да може да събере достатъчна подкрепа, за да може да управлява сама и ще трябва да търси подкрепа на други партии.

Асенова добави, че някои медии свързват последните политически развития в Сърбия с разговора на Вучич през тези дни с президента на Русия Владимир Путин, както и с посещението му в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, т.е. че те са допринесли за свикването на тези избори, но той отдавна беше казал, че се готви за предсрочни избори (парламентарни - бел. авт.).

По думите на журналиста огромният успех, дългогодишното управление на Вучич, се дължи на развитието на инфраструктурата в страната, включително изграждането на пътища.

"Той е доста опитен, обигран политик, успява да спечели точки в силно проруски настроеното население на Сърбия с това, че не налага санкции на Русия", посочи Асенова.

"Вучич се опитва да се представи като приемлив и за Запада, и за Изтока, макар че многократно бе предупреден, че не може Сърбия да седи на два стола - на ЕС и на Русия. Всъщност обаче Вучич седи на 4 стола, като се добавят САЩ и Китай", каза Асенова. 

"Общо взето той успява да изгради имидж на пазител на народните интереси, включително по въпроса за Косово. В случая с Прищина се забелязва, че той е подкрепян от Сръбската листа, която всъщност е дългата ръка на Белград в бившата сръбска област".

Асенова констатира, че дългогодишният успех на Вучич се дължи на добрата му пиар кампания. 

"Според опозицията той е фалшифицирал многократно изборите", добави тя.

"Би могло да се каже, че предстоящите парламентарни избори могат да се разглеждат като своебразен референдум за управлението на Вучич досега. Това е така, тъй като Сърбия навлиза в тези два процеса на избори за парламент и за президент в момент на много дълбока обществено-политическа криза. Тя продължава с десетилетия и се задълбочи преди две години след трагедията в Нови Сад", каза журналистът.

По думите на Асенова тогава "студентските протести прераснаха в по-широки протести и започна дълготраен и неотслабващ натиск върху властта".

"Този път обичайните обвинения на управляващите срещу опозиционните лидери, че са чуждестранни наемници или са платени конкретно от Хърватия, не дадоха резултат срещу студентите, които са млади хора, които са дошли от цялата страна и са добре познати по родните им места. Хората там няма да повярват, че тези студенти са чуждестранни платени наемници, т.е. тази тактика не сработи. Групи студенти от месеци обикалят с велосипеди малките населени места и са посрещани от местното население радушно".

Трябва да се отбележи, че Студентското движение призовава за върховенство на закона, за борба с корупцията, за правова държава. Това за първи път разклати позициите на управляващата партия сериозно, която е обвинявана е в корупция и непотизъм. 

"Анкетите показват много близки резултати за Студентската листа и партията на Вучич. Това говори за много оспорвана надпревара между партията на Вучич и студентите, съответно за своебразен референдум".

Асенова посочи, че може да се направи връзка и между студентските протести и оставката на Вучич като президент, тъй като той отдавна е бил призоваван да подаде оставка и да се яви на честни избори. 

"Доста време той протакаше, сега дойде моментът да съчетае ситуацията - спада в доверието към партията му, с това, че изтича президентският мандат. А той иска да остане на власт и това е възможно само, ако стане премиер", изтъкна Асенова.

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