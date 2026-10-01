Затягат проверките за сигурност за пилотите на самолети в Израел след случая с полета от Дубай

Израел ще извършва по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. Това съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза говорителят Дорон Шпилман.

По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи.

Експерти обясниха, че летците преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години.

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти.

"В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ЕАСА) коментира пред Ройтерс, че сертифицирането и надзорът за спазването на стандартите за сигурност от "Флайдубай" е задължение на Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ.