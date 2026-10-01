Новини
Търси
Подкаст
Свят

Затягат проверките за сигурност за пилотите на самолети в Израел след случая с полета от Дубай

Затягат проверките за сигурност за пилотите на самолети в Израел след случая с полета от Дубай
Pixabay

Летците преминават и през сериозни проверки за сигурност

Израел ще извършва по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. Това съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза говорителят Дорон Шпилман.

По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи.

Експерти обясниха, че летците преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години.

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти.

"В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ЕАСА) коментира пред Ройтерс, че сертифицирането и надзорът за спазването на стандартите за сигурност от "Флайдубай" е задължение на Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ. 

Още по темата

Бой между пилоти в самолет изправи на нокти Израел

Бой между пилоти в самолет изправи на нокти Израел

Нетаняху: Пилотът на отклонения полет е намушкал колегата си и е опитал да разбие самолета

Нетаняху: Пилотът на отклонения полет е намушкал колегата си и е опитал да разбие самолета

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Тръмп: Великобритания ще обясни защо заподозрените по случая с американската военна база са освободени

Тръмп: Великобритания ще обясни защо заподозрените по случая с американската военна база са освободени

Водещи

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

  • Преди 7 минути
Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Хамид Хамид поиска шефовете на ДАНС, ГДБОП, на Полицията да обяснят в НС за убийството на Илиян Филипов

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Донев: Правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите с очакван бюджетен ефект от 2,2 млрд. евро

Резки температурни промени ни чакат през октомври

Резки температурни промени ни чакат през октомври

  • Преди 14 минути
Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

  • Преди 28 минути
Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

  • Преди 34 минути
Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

  • Преди 36 минути
10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

Министърът на отбраната на САЩ обяви мащабни реформи в армията

  • Преди 50 минути
Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

  • Преди 56 минути
Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

  • Преди 1 час
Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Васил Терзиев сменя и зам.-кмета по транспорта в Столична община

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

Германия намали акциза върху горивата за втори път тази година

  • Преди 1 час