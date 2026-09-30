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Депутатите изслушват Иван Демерджиев за полетите на Пеевски

Депутатите изслушват Иван Демерджиев за полетите на Пеевски
Снимка: БТА

Ще бъде питан и за проверките на обществени поръчки

Народните представители се събират на първо пленарно заседание за седмицата, като в дневния им ред е заложено изслушване на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

 Във вторник от ДПС поискаха изслушване на Демерджиев и за „изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призовава за цялата истина относно сигналите, подадени от партията до прокуратурата относно Демерджиев. „За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх“, посочва Делян Пеевски.

Преди дни Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция за приходите (НАП) сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от Делян Пеевски.

В отговор, Пеевски написа в социалните мрежи: "всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа".

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