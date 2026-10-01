Тестват системата BG-ALERT в цялата страна

Днес, в рамките на половин час - от 11:00 до 11:30 ч., ще се проведе национален тест на системата BG-ALERT.

Проверката ще обхване работата на всички компоненти на системата. За целта ще бъде използван специално предназначеният тестов канал, чието управление е достъпно от настройките на устройството. За да бъдат получавани тестови съобщения, каналът трябва да бъде активиран.

Първоначално националният тест на BG-ALERT беше планиран за 1 април тази година, но беше отложен. На 2 юни беше проведен тест, който продължи половин час - от 11:00 до 11:30 ч.