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Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет

Атанас Пеканов: Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет
Снимка: БТА

Целим бюджетът да бъде свален под 3%

Бюджетният дефицит ще бъде много над 3%, а правителството работи за свалянето му под този праг през 2027 г., заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

Той защити предлагания данък върху свръхпечалбите на банките въпреки предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че мярката ще доведе до оскъпяване на кредитите.

Пеканов даде примери с Испания и Италия, като посочи, че в Испания, управлявана от социалиста Педро Санчес, подобен подход не е довел до поскъпване на кредитирането, а напротив. Според вицепремиера новият данък няма да попречи на банките. Той подчерта, че такова облагане не се предвижда за промишлеността и стартиращите компании.

Точният размер на бюджетния дефицит в края на годината предстои да стане ясен. По думите на Пеканов постигането на целта за 2027 г. зависи от изходното равнище, икономическия растеж и инфлацията. Той оцени растежа като добър, но отбеляза, че инфлацията е малко по-висока. Според него и двата фактора допринасят за по-нисък дефицит през тази година.

Вицепремиерът потвърди и увеличението на данъка „върху имуществото, където то вече е станало скъпо“, както и на данъка върху автомобилите. За последния уточни, че „това ще отпадне за електромобилите“, като обясни, че от „Прогресивна България“ чуват критиките и коригират предложенията си.Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет, добави Пеканов.

По темата за договора с „Боташ“ вицепремиерът беше лаконичен: „Преговорите продължават“ и насочи вниманието към министерството на енергетиката.

На въпрос кои са олигарсите в България и как „Прогресивна България“ ги идентифицира, той отговори: „Има такива лица, които в последните години летят напред-назад, ще видим какво ще се случи“.

Пеканов изрази удовлетворение от работата по получаването на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че България и още 16 държави членки защитават позицията да няма промяна в кохезионната политика на ЕС и съкращаване на средствата за нея. Тази политика е основният инструмент на Съюза за сближаване на жизнения стандарт между държавите членки.

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