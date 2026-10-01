Резки температурни промени ни чакат през октомври

Климатологът Симеон Матев заяви в ефира на НОВА, че септември е бил сравнително топъл и сух, със средно отклонение от нормата малко над 1 градус и преобладаващо летни температури. Октомври обаче ще се характеризира със значително по-динамично време.

В момента страната се намира под влиянието на антициклона „Бордхерд“, който пренася по-студен въздух от североизток. Температурите вече са паднали под нулата на места, като в пирдопското село Бенковски са отчетени минус 1 градус. През следващите 3-4 дни се очаква тези ниски стойности да се задържат. По Черноморието антициклонът ще донесе и значителна облачност, а още в първия ден на месеца южно от Созопол се прогнозират валежи между 15 и 20 литра на квадратен метър.

Влиянието на антициклона ще започне да отслабва след 2-3 дни, което ще доведе до затопляне в края на тази и началото на следващата седмица. Въпреки че нощните и сутрешните часове ще останат хладни, следобедите ще са предимно слънчеви, с приятни температури между 21 и 27 градуса.

До около 8-10 октомври се очаква времето да остане стабилно. В началото на второто десетдневие обаче предстои съществена промяна - условията ще станат по-динамични, с вероятност за превалявания, понижение на температурите и образуване на слани на повече места. Към края на второто и началото на третото десетдневие на октомври отново се очаква период с валежи и повишена динамика.