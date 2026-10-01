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Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Депутатът Йоргос Рундас, поставил въпроса, твърди, че в учебника се използват изрази, свързани с „отечеството“, а Александър Велики е представен като „македонец“

Гърция настоява за премахване на формулировки от учебници в Северна Македония, които определя като ревизионистки или иредентистки, заяви заместник-министърът на външните работи Александра Пападопулу в гръцкия парламент.

Тя отговори на парламентарен въпрос, свързан с предполагаеми иредентистки елементи в новите учебници в Северна Македония. По информация на „Та Неа“ става дума за учебник по македонски език за шести клас.

Депутатът Йоргос Рундас, поставил въпроса, твърди, че в учебника се използват изрази, свързани с „отечеството“, а Александър Велики е представен като „македонец“. Според него не се прави разграничение между идентичността на древна Македония и съвременната македонска идентичност.

Пападопулу заяви, че учебниците се одобряват и отпечатват от съответните образователни институции във всяка държава. По думите ѝ обаче Гърция продължава да настоява за това историческите личности и терминологията да бъдат представяни по начин, който Атина смята за коректен.

Заместник-министърът се позова на членове 7 и 8 от Преспанското споразумение. Тя посочи, че въпросите, свързани с историческите интерпретации и съдържанието на учебниците, са част от работата на Смесената интердисциплинарна комисия от експерти.

Според Пападопулу комисията трябва да заседава най-малко два пъти годишно, като срещите се провеждат последователно в Атина и Скопие. Последното заседание е било в Атина през май 2026 г., а протоколите от работата ѝ са поверителни.

Пападопулу заяви, че Гърция продължава да настоява за свикване на комисията и за изпълнение на ангажиментите, поети по Преспанското споразумение.

Въпросът за съдържанието на учебниците и начина, по който се представят историческите личности и събития, остава чувствителна тема в отношенията между двете страни.

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