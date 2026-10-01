Медицинска помощ в Албания предизвика спор за българско влияние

За последните три дни в района на Пустец, Албания, са извършени около 1100 медицински прегледа. Те са част от поредната инициатива на фондация „Българска памет“, в която са се включили около 25 лекари специалисти с високоспециализирана медицинска техника.

Кампанията обаче предизвика остра реакция от местни организации. Според тях медицинската помощ е прикрит опит за засилване на българското влияние в района.

Председателят на фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски отхвърли в ефира на НОВА тв твърденията като безпочвени. Той обясни, че медицинските кампании са част от дейността на фондацията в подкрепа на българските общности извън страната.

„Отиваме там, за да покажем на практика какво означава думата евросолидарност. Правим го от сърце, без никаква сделка“, посочи Врабевски.

Специалисти по кардиология, пулмология, ортопедия и травматология, мамология, онкология, гръдна хирургия, УНГ, урология и други направления са се включили в последните две кампании. Към медицинските екипи са се присъединили и лекари от Корча, които са се запознали с организацията на мащабни профилактични прегледи.

При най-тежките случаи лечението продължава в България, като разходите за него се поемат от Врабевски. По думите му сред пациентите има и хора без здравни осигуровки, включително такива с българско гражданство.

Като част от по-широки национални приоритети фондацията посочва сред дейностите си демографската политика, подкрепата за българската диаспора, културно-историческото наследство и образованието.

За пролетта на следващата година е планирана и следващата медицинска кампания в Пустец.