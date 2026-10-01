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Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка
АП/БТА

Британските звезди демонстрираха взаимно уважение преди дългоочакваната битка на 11 декември в Кардиф

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправиха лице в лице за първи път след официалното потвърждение на дългоочаквания им двубой.

Бившите световни шампиони в тежка категория ще се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Битката идва след близо десетилетие на преговори, пропаднали планове и взаимни предизвикателства.

38-годишният Фюри и 36-годишният Джошуа участваха в обща пресконференция в Лондон. Противно на очакванията за словесни атаки, двамата запазиха уважителен тон.

„Този мъж е двукратен световен шампион в тежка категория, олимпийски златен медалист и модел за подражание в британския бокс от години“, заяви Фюри за своя съперник.

„Често го защитавам пред феновете и им казвам, че ако постигнат дори 10% от направеното от него, това би било добре. Като оставим всичко настрана, тук сме, за да се бием. Очаквам с нетърпение предизвикателството. За този мач се говори от десет години“, добави той.

Пресконференцията премина при необичаен формат, като единственият репортер, опитал да зададе въпрос, получи кратък отговор от Джошуа: „Без журналисти“.

По време на събитието Джошуа призова присъстващите да почетат с минута мълчание двамата му близки приятели, които загинаха при автомобилна катастрофа в края на миналата година.

На 11 декември дългогодишното британско съперничество най-после трябва да бъде решено на ринга.

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