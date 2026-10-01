Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно.

Мярката „задържане под стража“ е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самораново.

Пред съда защитникът му Ивайло Юруков заяви, че престъпленията, за които гръцките власти обвиняват Михайлов, се определят като тежки според местното законодателство и могат да доведат до доживотна присъда. По думите му обаче към европейската заповед за арест не са приложени документи, които да подкрепят твърденията за вината на клиента му, предава БТА.

Защитата настоя още, че няма реален риск Михайлов да се укрие или да извърши ново престъпление при по-лека мярка. Адвокатът посочи, че към момента той така или иначе се намира в затвора.

Прокурор Росица Слабакова защити обратната теза и поиска постоянният арест да остане в сила. Като аргументи тя посочи предишното поведение на Михайлов и обстоятелството, че срещу него се водят няколко производства, сред които и дело за жесток побой. По думите на прокурора в миналото той се е укривал повече от девет месеца.

В последната си дума пред съда Михайлов посочи, че няма какво да каже. В началото на заседанието той заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. Под якето му се виждаше дълга брада.

В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро, затова че не си е свалил качулката.