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На първо четене в НС приеха промени в Закона за автомобилните превози

На първо четене в НС приеха промени в Закона за автомобилните превози
Снимка: БТА

Засилва се контролът върху нелоялната конкуренция с този проект

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за автомобилните превози, предложени от Министерския съвет и свързани с правилата за командироване на шофьори.

Според вносителя ключов фактор за спешното приемане на поправките е необходимостта от прекратяване на започнатите срещу България процедури за нарушение заради несъответствие с т.нар. Пакет „Мобилност“.

Законопроектът въвежда необходимите правила за командироването на водачите, включително подаването на декларации чрез информационната система за вътрешния пазар, както и изискванията за представяне и съхраняване на необходимите документи при извършване на проверки.

Предвиждат се и разпоредби, свързани с възможността за използване на наети превозни средства, регистрирани в други държави – членки на Европейския съюз. В тази връзка се предлагат ограничения, които да гарантират реалното установяване на транспортните предприятия в България и да не допускат заобикаляне на правилата.

Едновременно с това се засилва контролът върху нелоялната конкуренция. Особено внимание се обръща на така наречените фирми „пощенски кутии“ – дружества, които формално се регистрират в България, но реално извършват дейността си извън страната и нямат необходимото реално присъствие тук.

Целта е да се гарантира, че транспортните предприятия действително осъществяват дейността си в България, разполагат с необходимата инфраструктура, превозни средства и водачи и спазват изискванията на европейското и българското законодателство.

Същевременно се предвиждат и мерки за ограничаване на административната тежест, сред които е въвеждането на електронна товарителница.

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