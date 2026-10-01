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ДПС пита за милионите по пътни договори, индексирани при Гълъб Донев

От ДПС поставиха въпроса дали механизмът за индексация не е довел до увеличение на стойността на някои обществени поръчки

По искане на „Прогресивна България“ е било предвидено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по темата за обществените поръчки и материалите, използвани по пътищата. Според депутатите от ДПС Хамид Хамид и Халил Летифов обаче изслушването е било „заглушено“ и темата е била подменена.

В изказването си те насочиха внимание към Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление №290 на Министерския съвет от 27 септември 2022 г. Методиката е официално обнародвана в „Държавен вестник“ на 30 септември 2022 г. и регламентира начина за изменение на цената при съществено увеличение на цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договори за строителство.

От ДПС поставиха въпроса дали механизмът за индексация не е довел до значително увеличение на стойността на определени обществени поръчки. Те посочиха конкретни договори на Агенция „Пътна инфраструктура“ с дружества от групата „Юпитер“.

Според изнесените от тях данни сред свързаните с групата дружества е „Юпитер 05“, като като собственик беше посочен Николай Иванов Грунев.

Особено внимание беше обърнато на два договора от 27 септември 2022 г., при които според Хамид и Летифов е имало само един участник.

Първият договор е за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на оборудване и системи по пътищата на територията на страната. Посочената от тях първоначална стойност е 21 602 081 евро, а крайната – около 39 млн. евро без ДДС.

При втория договор, който обхваща пътищата в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, първоначалната стойност според изнесените данни отново е 21 602 081 евро, а крайната достига 52 448 736,50 евро без ДДС.

Резултатът на тази методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка е резултат на инфлацията, определена от министър-председателя Кирил Петков, кабинетът “Донев 1”, както и на незаконно съобразно заложените клаузи за изменение и увеличение на цената на договора, с умислена комерсиална цел, се позволява безконтролно, субективно увеличение на цената на сключените договори в обществена поръчка за материали”.

Според депутатите тези стойности поставят въпроса дали условията на обществените поръчки са били достатъчно конкурентни.

Това поражда въпроса: залагани ли са ограничителни условия, за да спечели само една фирма и да участва само една фирма?“, питат от ДПС.

Те поставиха под съмнение и начина, по който е била извършвана индексацията на цените, като според тях при посочените договори увеличението надхвърля значително първоначално договорената стойност.

От ДПС настояха да бъде извършена проверка на всички обстоятелства около процедурите – от условията за участие и броя на кандидатите до последващото увеличение на стойността на договорите.

Информацията е изключително притеснителна и трябва да бъде проверена. Буди притеснение и отношението какви са връзките с тези поръчки и това би трябвало да бъде надлежно проверено и изнесено в публичното пространство“, заявиха те.

От ДПС поставиха и въпроса за евентуални връзки между собственици и представители на фирмите, спечелили обществените поръчки, и лица от политическия и управленския сектор.

Те поискаха да бъде установено кои са свързаните лица с Николай Иванов във фирмите, както и дали съществуват отношения с представители на управляващите, политически съветници и други лица от властта.

Следва да се отговори на няколко въпроса: кои са свързаните лица с Николай Иванов във фирмите, има ли връзки с висши представители на управляващите, съветници, включително на премиера, посещавали ли са хотели и други обекти, свързани със собствеността на господин Николай Иванов, и каква е тяхната връзка?“, поставиха въпроса депутатите.

По думите им проверката е необходима и заради значението на материалите, използвани при изграждането и поддържането на пътната инфраструктура.

Тези материали са свързани изцяло с човешкото здраве и живот“, подчертаха от ДПС, настоявайки за проследяване на връзките между фирмите и лицата, свързани с обществените поръчки.

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