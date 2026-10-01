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Три наркоакции в София: От кокаин и амфетамин до „лакомства“ с марихуана

Три наркоакции в София: От кокаин и амфетамин до „лакомства“ с марихуана
МВР

Трима 40-годишни мъже са задържани, иззети са различни количества наркотични вещества и парични средства

Три специализирани полицейски операции срещу разпространението на високорискови наркотични вещества са проведени в София на 29 септември, съобщиха от МВР. При акциите са задържани трима 40-годишни мъже, а от тях и обитаваните от тях адреси са иззети различни количества наркотици и парични средства.

При първата операция, проведена от служители на Първо РУ, за проверка е спрян автомобил, управляван от 40-годишен мъж, в непосредствена близост до детска градина. В колата са открити пликчета с различни наркотични вещества, а у водача - 280 евро. При претърсването на негов адрес са намерени още наркотици и 960 евро.

Експертната справка е установила около 50 грама марихуана, разпределена в разфасовки по 5 грама, близо 45 грама амфетамин, около 10 грама кокаин, малко количество метамфетамин и около 30 грама халюциногенни гъби. Полевият тест на водача е дал положителен резултат за употреба на кокаин. Мъжът е задържан за 24 часа, а след доклад на материалите в Софийската градска прокуратура е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа.

При втората операция служители на Четвърто РУ са проверили в кв. „Обеля“ друг 40-годишен мъж, известен на полицията във връзка с наркотици. У него са открити пликчета с наркотични вещества, а при претърсването на адреса му - още разфасовки и електронна везна. Иззети са общо 47 грама марихуана и 1 грам амфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа, след което е привлечен като обвиняем и му е определена парична гаранция от 1500 евро.

При третата операция криминалисти от Шесто РУ са задържали в района на метростанция „Овча купел 2“ трети 40-годишен мъж, за когото полицията е разполагала с информация, че разпространява наркотици. При последвалите действия у него и на адреса му са открити множество пликчета с различни вещества - около 45 грама марихуана, над 65 грама амфетамин, повече от 10 грама екстази и малко количество метамфетамин. Част от марихуаната е била разпределена в малки опаковки, наподобяващи лакомства.

Мъжът е криминално проявен. Той е задържан за 24 часа, а след доклад на материалите в Софийската градска прокуратура е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа.

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