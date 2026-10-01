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Двама задържани с близо 100 грама метамфетамин в Старозагорско

Двама задържани с близо 100 грама метамфетамин в Старозагорско
МВР - Стара Загора

Наркотикът е открит в автомобила на 38-годишен мъж в село Ястребово

При специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с разпространението на наркотични вещества, на 28 септември са задържани двама души в село Ястребово. Това са 38-годишен криминално проявен и осъждан мъж и 20-годишна криминално проявена, но неосъждана жена, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора.

При извършеното претърсване и изземване на управлявания от мъжа лек автомобил е открито бяло кристалообразно вещество, увито в стреч фолио. Експертизата е установила, че веществото е метамфетамин с тегло 99,82 грама и е под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества.

За срок до 24 часа са задържани мъжът и жената. По случая в ОДМВР-Стара Загора е започнало разследване. На 29 септември мъжът е привлечен като обвиняем и спрямо него е наложена мярка за постоянен арест за срок до 72 часа.

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