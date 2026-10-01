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Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов
БТА

Славчо Мегеров беше задържан вчера вечерта при показна акция в София

Заподозреният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив.

Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство.

Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата. 

Славчо Мегеров беше задържан вчера вечерта при показна акция в София.

Илиян Филипов беше застрелян с огнестрелно оръжие около 1:00 часа през нощта срещу 30 септември в свой имот в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

Филипов беше създател и ръководител на транспортната компания PIMK и една от ключовите фигури около "Ботев" (Пловдив). Бизнесът му обхващаше транспортния и строителния сектор.

Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление.

„Притесняваме се. Улиците са тъмни. Потресена съм от случилото се”, разказа живееща наблизо пред НОВА ТВ.

„Живеем отсреща, но никога не сме го виждали досега. Само колата му сме виждали. При всички случаи става въпрос за поръчково убийство”, сподели друг живеещ в района.

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