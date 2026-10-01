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Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия
БТА

„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Дмитрий Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като „много положително явление“ думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия, предаде ТАСС.

Песков отбеляза, че Москва вече е чувала подобни изказвания от европейски лидери, които говорят за необходимостта от възстановяване на диалога с Русия въпреки съществуващите разногласия.

„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви говорителят на Кремъл пред журналисти.

Той добави, че Русия „отбелязва и внимателно фиксира“ подобни прояви.

„Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни.“ Това каза премиерът Румен Радев в интервю за телевизия „Евронюз“ в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса, предаде БТА.

Радев е допълнил, че трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир.

„Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки. Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин“, допълва Радев.

Уточнява, че не е адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. „Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид“, посочи Радев.

 
 

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