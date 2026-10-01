Порои предизвикаха тежки наводнения в Крит, двама души пострадаха при срутване на мост

Проливни дъждове предизвикаха наводнения, свлачища, прекъсвания на електрозахранването и затваряне на училища в различни части на Крит. Най-тежко е положението в планинския район Милопотамос, където са засегнати Зоняна, Ливадия и Аксо.

В Зоняна водата е проникнала в домове, а по улиците и пътищата са се натрупали отломки. Общински и регионални екипи работят с тежка техника за отводняване и разчистване на засегнатите участъци.

В Ливадия силните водни течения са повредили моста Дискури. Автомобил с двама души е паднал в реката, след като част от съоръжението се е срутила. Двамата са били ранени и откарани за лечение в Университетската болница в Ираклион. Към момента няма информация за състоянието им, съобщава Euronews.

Щети са нанесени и в Аксо, където има затруднения по пътя към Аногия. В няколко населени места са регистрирани прекъсвания на електрозахранването, като в Зоняна са паднали и електрически стълбове. Екипи на оператора на електроразпределителната мрежа HEDNO работят по отстраняването на повредите.

Проливните валежи са засегнали и Ираклион. В различни части на града са наводнени улици и помещения, а пожарната е получила сигнали за изпомпване на вода. Проблеми с електрозахранването са регистрирани и в районите Агиос Йоанис Хостос и Цаликаки.

Сериозни количества дъжд са паднали и на платото Ласити. Според данни на meteo.gr до четвъртък сутринта в Зермиадо са отчетени 174 милиметра валежи от началото на лошото време.

В Сития, особено в района на Палекастро, са се образували големи количества вода, като някои автомобили са останали частично потопени. Нивото на потока Калеропотамос край Агатея също се е повишило значително.

Заради опасните метеорологични условия властите са изпратили предупреждения чрез системата 112 с призив към гражданите да избягват пътуванията до Зоняна, Ливадия и планинските райони на Милопотамос. Хората са призовани да не преминават през наводнени пътища и да бъдат особено внимателни в райони със свлачища, падащи камъни и повредена пътна инфраструктура.

В редица райони са преустановени и учебните занятия. В община Милопотамос са затворени училища, детски градини и ясли. Всички училища са затворени за деня и в регионалното звено Ласити, както и в общините Сития и Ласити. Превантивни мерки са предприети и в части от Ханя, Ретимно и община Миноа Педиада.

Към момента няма съобщения за блокирани хора или други непосредствени заплахи за живота. Общинските и аварийните екипи остават в готовност, докато проливните дъждове продължават.